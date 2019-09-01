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Книга Наталии Гурницкой "Багровый цвет вечности"

Книга Наталии Гурницкой "Багровый цвет вечности"
14:18 Сегодня Телеграф

Наталья Гурницкая - популярная украинская писательница.

Во Львове современном, Львове предвоенном и Львове времен Второй мировой войны происходят драматические события, рождаются семейные тайны и пересекаются судьбы героев этого романа. Ирена - юная наивная гимназистка из состоятельной семьи. Судьба дарит ей трагическую любовь, которая врывается в ее спокойную жизнь вихрем первых глубоких чувств, сильных эмоций и чувственных наслаждений. Жизнь бросает Ирену в тяжелое время войны, жернова сталинских репрессий и в ссылку в Казахстан. Какую цену придется заплатить девушке за свое счастье и любовь? Сумеет ли она выстоять, не сломаться и сохранить в себе свет добра и любви? Как и почему соединились история любви Ирэны с судьбой и жизнью Анны из романа "Мелодии кофе в тональности кардамона"?

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Литература, Книжные новинки, Багровый цвет вечности, Наталия Гурницкая.
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