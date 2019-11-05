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Книга С. Дж. Тюдор "Похищение Энни Торн"

Книга С. Дж. Тюдор "Похищение Энни Торн"
13:57 Сегодня Телеграф

С. Дж. Тюдор называют "британским Стивеном Кингом"

В ту ночь, восемь лет назад, моя сестра Энни пропала. Ее искали, но тщетно. Тогда я приготовился к худшему. Однако через сорок восемь часов она вернулась. Энни не хотела говорить, что с ней произошло и где она была… После возвращения сестра стала другой. Это была уже не моя Энни. Я боялся ее и боялся признаться в этом… Чуть больше месяца назад мне на почту пришло письмо. Короткая фраза: "Я знаю, что случилось с твоей сестрой. Это происходит снова". Мне казалось, что исчезновение сестры было самым жутким, самым ужасным из всего, что могло произойти. Но потом я понял, что хуже всего то, что она вернулась…

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