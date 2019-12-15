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Книга Савьяно Роберто "Пираньи Неаполя"

Книга Савьяно Роберто "Пираньи Неаполя"
22:10 Сегодня Телеграф

Итальянский писатель и публицист Роберто Савьяно (р. 1979), как никто другой, знает мир неаполитанской каморры.

Роберто Савьяно исследовал наш безграничный мир настолько глубоко, что вот уже много лет ради собственной безопасности вынужден ночевать в полицейском участке.

Роман "Пираньи Неаполя" сразу стал сенсацией. Это книга о банде подростков, шагнувших в преступный круг, который манит деньгами, авторитетом, властью, яркой линией судьбы. И неважно, что на пути к цели придется переступить через все, через людей - и через себя. Ведь пока что жизнь - заманчивая игра, из которой нужно выйти победителями, внушающими страх, а люди - всего лишь мишени…

"Они вовсе не чудовища с оскверненной душой. Эти мальчишки подчас совершенно гениальны", - Роберто Савьяно.

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Литература, Новые книги, Пираньи Неаполя, Савьяно Роберто.
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