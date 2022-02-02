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"Большая стройка" Зеленского расширит объездную Львова (фото проекта)

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Большая стройка" Зеленского расширит объездную Львова (фото проекта) Новость обновлена 02 февраля 2022, 16:55

Пробки на объездной Львова — большая проблема как львовян, так и гостей города

Во Львовской области начали подготовку к реконструкции объездной дороги Львова на участках Западного обхода и части автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп. Для этого представители Укравтодора провели рабочую встречу с руководителями и представителями Львовской, Солонковской, Сокольнической и Зимноводовской ОТГ.

Как сообщает Служба автомобильных дорог во Львовской области, реконструкцию объездной дороги проведут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"По состоянию на сегодняшний день имеем готовую проектную документацию для реконструкции дороги Западный обход города Львова от Рясне-Русская до Холодновидки км 0+000 – км 6+000. В настоящее время проводится экспертиза проекта. На очереди также другие участки этой дороги", – рассказал руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

По его словам, пробки на этой дороге – проблема не только местных жителей, но и гостей Львовщины.

"В час пик на этой дороге в пробках можно простоять немало времени. А это, в свою очередь, способствует снижению безопасности дорожного движения, отработанные газы автотранспорта оказывают существенное влияние на экологию региона, а о комфорте вообще не стоит говорить", — добавил Береза.

Укравтодор также проводит подготовку к выкупу и изъятию земель под строительство. После реконструкции объездная дорога будет соответствовать параметрам І-Б категории с транспортными развязками на разных уровнях.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.

Теги:
#Велике будівництво #Программа Зеленского #бсЛьвовщина
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