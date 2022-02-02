“Велике будівництво” Зеленського розширить об'їзну Львова (фото проєкту)

Пробки на об’їзній Львова — велика проблема як львів’ян, так і гостей міста

На Львівщині розпочали підготовку до реконструкції об’їзної дороги Львова на ділянках Західного обходу та частини автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп. Для цього представники Укравтодору провели робочу зустріч з керівниками та представниками Львівської, Солонківської, Сокільницької та Зимноводівської ОТГ.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області, реконструкцію об’їзної дороги проведуть в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Станом на сьогодні маємо готову проєктну документацію для реконструкції дороги Західний обхід міста Львова від Рясне-Руська до Холодновідки км 0+000 – км 6+000. Наразі проводиться експертиза проєкту. На черзі також інші ділянки цієї дороги", — розказав керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

За його словами, затори на цій дорозі – проблема не лише місцевих, а й гостей Львівщини.

"У "час пік" на цій дорозі в заторах можна простояти чимало часу. А це, у свою чергу, сприяє зниженню безпеки дорожнього руху, відпрацьовані гази автотранспорту суттєво впливають на екологію регіону, а про комфорт взагалі не варто говорити", — додав Береза.

Укравтодор також проводить підготовку до викупу та вилучення земель під будівництво. Після реконструкції об’їзна дорога відповідатиме параметрам І-Б категорії з транспортними розв’язками в різних рівнях.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.