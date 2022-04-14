Укр

Львовская ОВА готовится закупать у застройщиков жилье для переселенцев

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Начато формирование жилого фонда Новость обновлена 14 апреля 2022, 14:42
Начато формирование жилого фонда

Многие украинцы потеряли дома и им некуда возвращаться

Львовская областная государственная администрация вместе с территориальными громадами начала формировать базу жилого фонда, который будет предлагать под выкуп для нужд вынужденных переселенцев.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА.

По информации обладминистрации, сейчас в области проживает более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц (это зарегистрировавшиеся официально и получившие убежище от Львовской ОВА).

"Многие из этих людей потеряли дома и им некуда возвращаться, поэтому правительство и международные организации уже нарабатывают механизмы обеспечения их жильем", — сказал глава областной администрации Максим Козицкий.

Он объяснил, что это могут быть как квартиры и дома, уже построенные и пригодные для проживания, так и квартиры и дома, находящиеся на завершающей стадии строительства.

"Если вы являетесь владельцем компании-застройщика или ее представителем, и есть что предложить – заполните форму по ссылке", — предложили в ОВА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что первые переселенцы начнут получать готовые квартиры с ремонтами, мебелью и бытовой техникой уже через три-четыре месяца. В первую очередь квартиры предоставят тем, кто не может найти себе жилье или проживает в спортивных залах, школах и т.д. Списки тех, кого нужно в первую очередь переселять, составляют руководители областей.

Теги:
#Львовская ОГА #Новости Львовщины
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