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Львівська ОВА готується купувати у забудовників житло для переселенців

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Розпочато формування житлового фонду Новина оновлена 14 квітня 2022, 14:42
Розпочато формування житлового фонду

Багато українців втратили вдома і їм нема куди повертатися

Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, який пропонуватиме під викуп для потреб вимушених переселенців.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

За інформацією обладміністрації, зараз в області проживає понад 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб (це ті, хто зареєструвався офіційно і отримав прихисток від Львівської ОВА).

“Багато з цих людей втратили домівки і не мають куди повертатися, тому уряд і міжнародні організації уже напрацьовують механізми забезпечення їх житлом”, - сказав голова обласної адміністрації Максим Козицький

Він пояснив, що це можуть бути як квартири та будинки, які вже збудовані та придатні для проживання, так і квартири та будинки, що перебувають на завершальній стадії будівництва.

“Якщо ви є власником компанії-забудовника чи її представником і маєте що запропонувати – заповніть форму за посиланням”, - пропонують в ОВА.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що, перші переселенці почнуть отримувати готові квартири з ремонтами, меблями і побутовою технікою вже за три-чотири місяці. Першочергово квартири надаватимуть тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах тощо. Списки тих, кого потрібно найперше переселяти, складають очільники областей.

 

 

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#Львівська ОДА #Новини Львівщини
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