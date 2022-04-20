Львовская ОВА утвердила Программу обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц

Чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц на долгосрочную перспективу, Львовская ОВА, как сообщает ее руководитель Максим Козицкий, работает в нескольких направлениях.

В частности, был сформирован перечень общежитий, санаториев, интернатов и других учреждений социальной сферы, где требуются небольшие капиталовложения, чтобы люди могли жить длительное время. ОВА насчитала во Львовской области 156 таких объектов.

"Необходимо более 1,8 миллиарда гривен. Благодаря этому мы сможем поселить на длительное проживание около 15 тысяч человек", — сказал Козицкий.

Он утвердил программу реализации приоритетных инфраструктурных проектов во Львовской области на общую сумму 50 миллионов гривен. Уже согласовано финансирование 13 объектов.

Второе направление – выкуп готового жилья. В области имеется 55 жилых домов с возможностью выкупа 1221 квартиры. Средняя стоимость за 1 метр квадратный – 550 долларов.

Еще одно важное направление – строительство нового жилья для вынужденно перемещенных лиц, для которого есть 95 участков во Львовской области. В приоритете те участки, где есть электроснабжение, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение, дороги и градостроительная документация.

"Мы также привлекаем представителей бизнеса и международные фонды для комплексного решения вопроса жилья для ВПЛ. Таким примером является Стрыйская территориальная громада, где на средства доноров планируется построить городок для переселенцев, обеспечить их на работой и полноценно интегрировать в социально-экономическую жизнь громады", — рассказал руководитель ОВА.

Ранее Козицкий сообщил об открытии во Львове первого модульного городка для людей, лишившихся дома из-за военной агрессии россии.