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Львівська ОВА затвердила Програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Львівська ОВА затвердила Програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб Новина оновлена 20 квітня 2022, 11:26

Щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб на довгострокову перспективу, Львівська ОВА, як повідомляє її керівник Максим Козицький, працює у кількох напрямах.

Зокрема, було сформовано перелік гуртожитків, санаторіїв, інтернатів та інших закладів соціальної сфери, де потрібні невеликі капіталовкладення, щоб люди могли проживати тривалий час. ОВА нарахувала на Львівщині 156 таких об’єктів.

"Необхідно понад 1,8 мільярда гривень. Завдяки цьому ми зможемо поселити на довготривале проживання майже 15 тисяч людей", — сказав Козицький.

Він затвердив Програму реалізації пріоритетних інфраструктурних проєктів у Львівській області на загальну суму 50 мільйонів гривень. Уже погоджено фінансування 13 об‘єктів.

Другий напрям – викуп готового житла. В області є 55 житлових будинків з можливістю викупу 1221 квартири. Середня вартість за 1 метр квадратний – 550 доларів.

Ще один важливий напрям – будівництво нового житла для вимушено переміщених осіб, для якого є 95 ділянок на Львівщині. У пріоритеті ті ділянки, де є електропостачання, водопостачання, водовідведення, газопостачання, дороги та містобудівна документація.

"Ми також залучаємо представників бізнесу та міжнародні фонди задля комплексного вирішення питання житла для ВПО. Таким прикладом є Стрийська територіальна громада, де за кошти донорів планується побудувати містечко для переселенців, забезпечити їх на місці роботою та повноцінно інтегрувати в соціально-економічне життя громади", — розповів керівник ОВА.

Раніше Козицький повідомив про відкриття у Львові першого модульного містечка для людей, які втратили домівки через військову агресію росії.

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