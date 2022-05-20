За сутки через Львовскую таможню в Украину доставили 1,5 тыс. тонн топлива

За прошедшие сутки Украина получила около 1,5 тыс. тонн дизеля и бензина в качестве гуманитарной помощи. Горючее доставили через Львовскую таможню, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

В общей сложности с начала войны на территорию Украины ввезли более 360 тыс. тонн гуманитарной помощи. За последнюю неделю – 29 тыс. тонн. В частности, это продукты питания, одежда, лекарства, товары военного назначения, мебель, автомобили, генераторы и тепловизоры.

"В качестве гуманитарной помощи за 17 мая оформлено 204 транспортных средства. Крупнейшие получатели гуманитарной помощи из-за границы автомобильным транспортом – Львовская область и город Киев", — сказал Тимошенко.

Замглавы ОП отметил, что на всех оккупированных территориях работают гуманитарные штабы, возобновляет работу Национальная полиция Украины. Из 1016 освобожденных населенных пунктов 702 восстановили автомобильное сообщение.

"О восстановлении критической инфраструктуры – газоснабжение обеспечено на 65%, электроэнергия подается ​​в 863 населенных пункта. Более половины снова могут воспользоваться услугами водоснабжения. Работа АЗС восстановлена ​​на 49%", — добавил Тимошенко.

Медицинские учреждения возобновили работу в 305 населенных пунктах. Работают продовольственные магазины, ЦНАПЫ и органы по предоставлению социальных услуг. Дошкольные, средние и высшие учебные заведения возобновили работу в 25%. Укрпочта снова открыла свои отделения в 80% населенных пунктах.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киевской области восстановили электроснабжение за 45 дней вместо запланированных 60.