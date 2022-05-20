За добу через Львівську митницю до України доставили 1,5 тис. тонн пального

За минулу добу Україна отримала майже 1,5 тис. тонн дизелю та бензину в якості гуманітарної допомоги. Пальне доставили через Львівську митницю, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

Загалом з початку війни на територію України завезли понад 360 тис. тонн гуманітарної допомоги. За останній тиждень — 29 тис. тонн. Зокрема, це продукти харчування, одяг, ліки, товари військового призначення, меблі, автомобілі, генератори та тепловізори.

"У якості гуманітарної допомоги за 17 травня оформлено 204 транспортні засоби. Найбільші отримувачі гуманітарної допомоги з-за кордону автомобільним транспортом – це Львівська область та місто Київ", — сказав Тимошенко.

Заступник керівника ОП зазначив, що на всіх деокупованих територіях працюють гуманітарні штаби, відновлює роботу Національна поліція України. З 1016 звільнених населених пунктів 702 відновили автомобільне сполучення.

"Щодо відновлення критичної інфраструктури – газопостачання забезпечено на 65%, електроенергію заживлено 863 населених пункти. Більше половини знову можуть скористатись послугами водопостачання. Роботу АЗС відновлено на 49%", — додав Тимошенко.

Заклади медицини поновили роботу у 305 населених пунктах. Працюють продовольчі магазини, ЦНАПИ та заклади з надання соціальних послуг. Дошкільні, середні та вищі навчальні заклади поновили роботу у 25%. Укрпошта знову відкрила свої відділення у 80% населених пунктах.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на Київщині відновили електропостачання за 45 днів замість запланованих 60.