Ушла в лес и не вернулась: 62-летнюю украинку ищут третий день

Связи с потерявшейся сельчанкой на данный момент нет

Во Львовской области произошло чрезвычайное происшествие, разнообразия ради не связанное с войной. В лесу на северо-востоке региона команды правоохранителей и небезразличных активистов разыскивают потерявшуюся 62-летнюю жительницу села Новоставцы.

Как отмечают в пресс-службе ГСЧС Украины на Львовщине, о пропаже женщины стало известно во вторник, 21 июня. С того времени небезразличные граждане вместе с полицейскими прочесывают местность в надежде найти разыскиваемую.

Известно, что 62-летняя женщина ушла в лес собирать ягоды, будучи на территории села Щуровичи, что в Червоноградском районе. К сожалению, с самого начала с ней отсутствует связь, что значительно усложняет поисковый процесс.

Жительница Новоставцев решила собрать ягоды неподалеку Щуровичей

По состоянию на утро 23 июня поиски все еще продолжаются. Территорию леса прочесывают не только представители Нацполиции и местные жители, но и спасатели, а также лесники.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, которая произошла в начале лета на Тернопольщине. В Чертковском районе после сильного ливня стало известно о пропаже троих людей, среди которых было две несовершеннолетних. К сожалению, все были обнаружены погибшими — причиной смерти стала безжалостная стихия.