Ушла в лес и не вернулась: 62-летнюю украинку ищут третий день
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Связи с потерявшейся сельчанкой на данный момент нет
Во Львовской области произошло чрезвычайное происшествие, разнообразия ради не связанное с войной. В лесу на северо-востоке региона команды правоохранителей и небезразличных активистов разыскивают потерявшуюся 62-летнюю жительницу села Новоставцы.
Как отмечают в пресс-службе ГСЧС Украины на Львовщине, о пропаже женщины стало известно во вторник, 21 июня. С того времени небезразличные граждане вместе с полицейскими прочесывают местность в надежде найти разыскиваемую.
Известно, что 62-летняя женщина ушла в лес собирать ягоды, будучи на территории села Щуровичи, что в Червоноградском районе. К сожалению, с самого начала с ней отсутствует связь, что значительно усложняет поисковый процесс.
По состоянию на утро 23 июня поиски все еще продолжаются. Территорию леса прочесывают не только представители Нацполиции и местные жители, но и спасатели, а также лесники.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, которая произошла в начале лета на Тернопольщине. В Чертковском районе после сильного ливня стало известно о пропаже троих людей, среди которых было две несовершеннолетних. К сожалению, все были обнаружены погибшими — причиной смерти стала безжалостная стихия.