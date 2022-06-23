Пішла до лісу і не повернулася: 62-річну українку шукають третій день

Зв’язку з сільчанкою, що втратилася, наразі немає

У Львівській області сталася надзвичайна подія, що вряди-годи не пов’язана з війною. У лісі на північному сході регіону команди правоохоронців і небайдужих активістів розшукують 62-річну жительку села Новоставці, яка зникла безвісти.

Як зазначають у пресслужбі ДСНС України на Львівщині, про зникнення жінки стало відомо у вівторок, 21 червня. З того часу небайдужі громадяни разом із поліцейськими прочісують місцевість, сподіваючись знайти розшукувану.

Відомо, що 62-річна жінка пішла у ліс збирати ягоди, будучи на території села Щуровичі, що у Червоноградському районі. На жаль, із самого початку з нею відсутній зв’язок, що значно ускладнює пошуковий процес.

Мешканка Новоставців вирішила зібрати ягоди неподалік Щуровичів

Станом на ранок 23 червня пошуки продовжуються. Територію лісу перевіряють не лише представники Нацполіції та місцеві жителі, а й рятувальники та лісники.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трагедію, яка сталася на початку літа на Тернопільщині. У Чортківському районі після сильної зливи стало відомо про зникнення трьох людей, серед яких було дві неповнолітні. На жаль, усі вони загибелі – причиною смерті стала безжальна стихія.