Пішла до лісу і не повернулася: 62-річну українку шукають третій день
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Зв’язку з сільчанкою, що втратилася, наразі немає
У Львівській області сталася надзвичайна подія, що вряди-годи не пов’язана з війною. У лісі на північному сході регіону команди правоохоронців і небайдужих активістів розшукують 62-річну жительку села Новоставці, яка зникла безвісти.
Як зазначають у пресслужбі ДСНС України на Львівщині, про зникнення жінки стало відомо у вівторок, 21 червня. З того часу небайдужі громадяни разом із поліцейськими прочісують місцевість, сподіваючись знайти розшукувану.
Відомо, що 62-річна жінка пішла у ліс збирати ягоди, будучи на території села Щуровичі, що у Червоноградському районі. На жаль, із самого початку з нею відсутній зв’язок, що значно ускладнює пошуковий процес.
Станом на ранок 23 червня пошуки продовжуються. Територію лісу перевіряють не лише представники Нацполіції та місцеві жителі, а й рятувальники та лісники.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трагедію, яка сталася на початку літа на Тернопільщині. У Чортківському районі після сильної зливи стало відомо про зникнення трьох людей, серед яких було дві неповнолітні. На жаль, усі вони загибелі – причиною смерті стала безжальна стихія.