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Пішла до лісу і не повернулася: 62-річну українку шукають третій день

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Жінка вирішила запастися лісовими ягодами Новина оновлена 23 червня 2022, 12:29
Жінка вирішила запастися лісовими ягодами

Зв’язку з сільчанкою, що втратилася, наразі немає

У Львівській області сталася надзвичайна подія, що вряди-годи не пов’язана з війною. У лісі на північному сході регіону команди правоохоронців і небайдужих активістів розшукують 62-річну жительку села Новоставці, яка зникла безвісти.

Як зазначають у пресслужбі ДСНС України на Львівщині, про зникнення жінки стало відомо у вівторок, 21 червня. З того часу небайдужі громадяни разом із поліцейськими прочісують місцевість, сподіваючись знайти розшукувану.

Відомо, що 62-річна жінка пішла у ліс збирати ягоди, будучи на території села Щуровичі, що у Червоноградському районі. На жаль, із самого початку з нею відсутній зв’язок, що значно ускладнює пошуковий процес.

Щуровичі Львівської області карта
Мешканка Новоставців вирішила зібрати ягоди неподалік Щуровичів

Станом на ранок 23 червня пошуки продовжуються. Територію лісу перевіряють не лише представники Нацполіції та місцеві жителі, а й рятувальники та лісники.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трагедію, яка сталася на початку літа на Тернопільщині. У Чортківському районі після сильної зливи стало відомо про зникнення трьох людей, серед яких було дві неповнолітні. На жаль, усі вони загибелі – причиною смерті стала безжальна стихія.

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#Львівська область #Розшук #Зниклі #Пошук зниклих