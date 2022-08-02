Главу Львовской ОВА из-за давления на налоговую заподозрили в попытке спасти соратника Медведчука

Янина Соколовская спрашивает, почему антикоррупционные органы во время войны оставляют без внимания подобные схемы

Обвиняя руководство ГНС во Львовской области в "непрозрачности", председатель ОВА Максим Козицкий в действительности пытается сохранить должность для чиновника, который наладил схемы фиктивного возмещения НДС. Об этом в своей колонке в "Известиях в Украине" написала экономический эксперт Янина Соколовская.

"Знатоки львовских межклановых связей объясняют: да Козицкий давит на руководство львовской налоговой, чтобы сохранить в должности своего приятеля Игоря Лазорко. Его по подозрению в схематозе и крышевании сейчас должны уволить с должности начальника Львовской областной ГНС. Заметьте: не уголовное дело открыть, не расследовать его, а только уволить", — отмечает Соколовская.

Кроме того, она напомнила, что протеже Козицкого Лазорко был не последним человеком в коррупционных схемах клана обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука.

"Лазорко оказался дорогим губернатору, хотя у налоговика прослеживаются плотные связи с экс-депутатом Тарасом Козаком, ярким представителем ОПЗЖ, соратником Медведчука и владельцем ZIK в его пророссийские времена. Львовские журналисты пишут, что Игорь Лазорко начал работать в налоговой по протекции брата Медведчука — Сергея. Помните, что с 1998 по 2004 год тот был руководителем Львовской налоговой. Позже, как раскопали журналисты, Лазорко сблизился с Зиновием Козицким, при нем, говорят, разрабатывались и внедрялись схемы незаконного возмещения НДС для компаний Козака. Еще одним достижением Игоря Лазорко называют обеспечение работы конвертационных центров", — утверждает Янина Соколовская.

Эксперт обращает внимание на то, что борьба со "схемами", начатая новым руководством ГНС во Львовской области, может ударить по интересам ООО "Энергоинвест", контролируемого отцом руководителя области Зиновием Козицким.

"Козицкий сделал странно-нелогичное заявление, что "возмещение НДС предприятиям с недостаточным количеством работников является незаконным". И именно по этому критерию он занес в список "рискованных" фирму, которая ныне строит уникальный индустриальный "Спарроу Парк Львов". Но Козицкий забыл сообщить, что под этот критерий подпадает предприятие его отца Зиновия Козицкого — ООО "Энергоинвест", которое отлично паслось на схематозном поле. И все было хорошо и славно — до прихода нового руководителя ГУ ГНС во Львовской области и объявления им борьбы со схемами. Лазорко оказался ненужным, даже опасным. Кресло под ним пошатнулось. Это явно встревожило львовского губернатора и он перешел в наступление, объявив войну налоговой", — утверждает автор публикации.

Янина Соколовская также спрашивает, почему антикоррупционные органы во время войны оставляют без внимания подобные схемы.

"Сколько бойцов можно было бы обмундировать и экипировать, если бы чиновники разных уровней не крышевали схемы? Тысячи, десятки тысяч? Но украденные у страны суммы пора уже не на бронежилеты и каски, а на "Байраетары" перечислять. Сколько еще таких чиновников обирает нашу страну под разговоры о патриотизме? Не пора ли их выявить? Ну и главный вопрос: куда смотрят расхваленные антикоррупционные органы, которые закончили процесс формирования, но никак не начнут процесс работы? Может, пора начать — пока не стало совсем поздно?", — спрашивает эксперт.

Напомним, что 29 июля на совещании во Львовской ОВА губернатор Максим Козицкий обвинил руководство областной ГНС в том, что решения о возмещении НДС принимаются "в ручном режиме". Руководство областной налоговой отвергло эти обвинения и предложило губернатору обратиться в правоохранительные органы, чтобы те провели соответствующее расследование.