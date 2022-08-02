Голову Львівської ОВА через тиск на податкову запідозрили в спробі врятувати соратника Медведчука

Яніна Соколовська запитує, чому антикорупційні органи під час війни залишають поза увагою подібні схеми

Звинувачуючи керівництво ДПС у Львівській області у "непрозорості", голова ОВА Максим Козицький насправді намагається зберегти посаду для чиновника, який налагодив схеми фіктивного відшкодування ПДВ. Про це у своїй колонці в "Известиях в Украине" написала економічний експерт Яніна Соколовська.

"Знавці львівських міжкланових зв’язків пояснюють: так Козицький тисне на керівництво львівської податкової, щоб зберегти на посаді свого приятеля Ігоря Лазорка. Його за підозрою у схематозі та кришуванні зараз повинні звільнити з посади начальника Львівської обласної ДПС. Зауважте: не кримінальну справу відкрити, не розслідувати її, а лише звільнити", — зазначає Соколовська.

Крім того, вона нагадала, що протеже Козицького Лазорко був не останньою людиною у корупційних схемах клану обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.

"Лазорко виявився дорогим губернатору, хоча у податківця простежуються щільні зв'язки з ексдепутатом Тарасом Козаком, яскравим представником ОПЗЖ, соратником Медведчука та власником ZIK у його проросійські часи. Львівські журналісти пишуть, що Ігор Лазорко почав працювати у податковій за протекцією брата Медведчука – Сергія. Пам'ятаєте, що з 1998 по 2004 рік той був керівником Львівської податкової. Пізніше, як розкопали журналісти, Лазорко зблизився із Зіновієм Козицьким, за нього, кажуть, розроблялися та впроваджувалися схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака. Ще одним здобутком Ігоря Лазорка називають забезпечення роботи конвертаційних центрів", — стверджує Яніна Соколовська.

Експерт звертає увагу на те, що боротьба зі "схемами", розпочата новим керівництвом ДПС у Львівській області, може вдарити по інтересах ТОВ "Енергоінвест", контрольованого батьком керівника області Зіновієм Козицьким.

"Козицький зробив дивно-нелогічну заяву, що "відшкодування ПДВ підприємствам із недостатньою кількістю працівників є незаконним". І саме за цим критерієм він заніс до списку "ризикових" фірму, яка нині будує унікальний індустріальний "Спарроу Парк Львів". Але Козицький забув повідомити, що під цей критерій підпадає підприємство його батька Зіновія Козицького – ТОВ "Енергоінвест", яке чудово паслося на схематозному полі. І все було добре та славно – до приходу нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошення їм боротьби зі схемами. Тут Лазорко виявився непотрібним, навіть небезпечним. Крісло під ним захиталося. Це явно стривожило львівського губернатора і він перейшов у наступ, оголосивши війну податковій", — стверджує автор публікації.

Яніна Соколовська також запитує, чому антикорупційні органи під час війни залишають поза увагою подібні схеми.

"Скільки бійців можна було б обмундирувати та екіпірувати, якби чиновники різних рівнів не кришували схеми? Тисячі, десятки тисяч? Та вкрадені у країни суми час вже не на бронежилети та каски, а на "Байрактари" перераховувати. Скільки ще таких чиновників оббирає нашу країну під розмови про патріотизм? Чи не час їх виявити? Ну і головне питання: куди дивляться розхвалені антикорупційні органи, які закінчили процес формування, але ніяк не розпочнуть процес роботи? Може, вже час розпочати — поки не стало зовсім пізно?", — запитує експерт.

Нагадаємо, що 29 липня на нараді у Львівській ОВА губернатор Максим Козицький звинуватив керівництво обласної ДПС у тому, що рішення про відшкодування ПДВ ухвалюються "у ручному режимі". Керівництво обласної податкової відкинуло ці звинувачення та запропонувало губернатору звернутися до правоохоронних органів, щоб ті провели відповідне розслідування.