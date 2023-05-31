Садовый открестился от всего российского, но забыл о дружбе с Фридманом — СМИ

Продолжается судебное рассмотрение дела о территории в центре Львова

Во вторник, 30 мая, Западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляционную жалобу Львовского городского совета к Обществу с ограниченной ответственностью "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест". В деле речь идет о территории в центре Львова и временном продовольственно-промышленном центре позади Оперного театра (до недавних пор там располагался рынок "Добробут").

Многолетний мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что якобы у города были украдены земля и имущество общей стоимостью более 500 млн гривен. Но предприятие пользовалось земельными "квадратами" уже много лет и до этого времени претензий у городского головы не возникало, пишет местная пресса.

Так, земельный участок предоставлялся СП "Галинвест" еще в 1990 году, в то время как размещение промышленно-продуктового рынка согласовывалось городским советом в 1999 году. Таким образом, получается, что Андрей Садовый, который находится на должности городского головы Львова более 15 лет, все это время не видел в этом проблематики.

Более того, во время судебного заседания Садовый сделал ряд громких заявлений. "Все, что начинается в Москве, является большой аферой", — высказался мэр об истории создания предприятия. Таким образом, мэр публично открестился от всего российского, хотя сам он много лет общался с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом.

Ежегодно они встречались во Львове на фестивале Leopolis Jazz Fest. Некоторые издания по непроверенным источникам приписывают миллиардеру участие в создании "Самопомощи" Андрея Садового, пишет "Радио НВ".

Кроме того, в суде Садовый заговорил о необходимости создания пространства безопасности на участке, ставшем предметом спора: "Если бы там действительно сделать минус 2-3 этажа — (вышло бы. — Ред.) большое пространство безопасности. Ведь у нас тревоги, каждый день летают ракеты". Впрочем, местное издание "Четвертая студия" подчеркнуло, что в течение 2019—2021 годов городом якобы было выведено из статуса защитных сооружений и продано более 10 защитных убежищ для населения. Сообщается, что на их местах были построены новые жилые кварталы: Львов, ул. Рудненская, 8 — ЖК Riel City; ул. Б. Хмельницкого, 116 — ЖК "ЖК "Містечко Підзамче, Брама".

Добавим, что Львовский городской совет проиграл суд первой инстанции, в исковых требованиях отказано полностью. В настоящее время продолжаются апелляции.