Садовий відхрестився від всього російського, але забув про дружбу з Фрідманом — ЗМІ

Триває судовий розгляд справи про територію в центрі Львова

У вівторок, 30 травня, Західний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу Львівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест". У справі йдеться про територію в центрі Львова і тимчасовий продовольчо-промисловий центр позаду Оперного театру (донедавна там розташовувався ринок "Добробут").

Багаторічний мер Львова Андрій Садовий заявляє, що нібито в міста були вкрадені земля і майно загальною вартістю понад 500 млн гривень. Натомість підприємство користувалося земельними "квадратами" вже багато років і до цього часу претензій у міського голови не виникало, пише місцева преса.

Так, земельна ділянка надавалась СП "Галінвест" ще в 1990 році, тоді як розміщення промислово-продуктового ринку погоджувалось міською радою в 1999 році. Таким чином виходить, що Андрій Садовий, який перебуває на посаді міського голови Львова більше 15 років, весь цей час не бачив в цьому проблематики.

Ба більше, під час судового засідання Садовий зробив низку гучних заяв. "Все, що починається в Москві, є великою аферою", — висловився міський голова щодо історії створення підприємства. Таким чином мер публічно відхрестився від всього російського, хоча сам він багато років спілкувався з підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Щорічно вони зустрічалися у Львові на фестивалі Leopolis Jazz Fest. Деякі видання за неперевіреними джерелами приписують мільярдеру участь в створенні "Самопомочі" Андрія Садового, пише "Радіо НВ".

Крім того, в суді Садовий заговорив про необхідність створення безпекового простору на ділянці, що стала предметом спору: "Якщо б там справді зробити мінус 2-3 поверхи — (вийшов би. — Ред.) великий безпековий простір. Адже у нас тривоги, щодня літають ракети". Втім, місцеве видання "Четверта студія" підкреслило, що упродовж 2019—2021 років містом нібито було виведено зі статусу захисних споруд і продано понад 10 захисних сховищ для населення. Повідомляється, що на їхніх місцях було побудовано нові житлові квартали: м. Львів, вул. Рудненська, 8 — ЖК Riel City; вул. Б.Хмельницького, 116 — ЖК "Містечко Підзамче, Брама".

Додамо, що Львівська міська рада програла суд в першій інстанції, в позовних вимогах відмовлено повністю. Нині тривають апеляції.