Во Львовский облсовет пытаются попасть фейковые политики

Представители УГП развязали жесткую войну за депутатский мандат

Во Львовской области после определенного затишья, вызванного полномасштабным вторжением россии, снова обостряется политическая борьба. Так, отдельные политики пытаются изо всех сил попасть в областной совет.

В частности, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) удовлетворила жалобу Львовской областной организации политической партии "Украинская Галицкая Партия" (УГП) на бездействие Львовской областной территориальной избирательной комиссии по замещению депутата Львовского областного совета, сложившего свои депутатские полномочия.

В частности, ЦИК признала противоправным и якобы нарушающим избирательные права граждан, бездействие Львовской областной ТИК и обязал еее не позднее 21 июля 2023 года принять решение об избрании следующего за очередностью кандидата в депутаты от УГП.

Напомним, что по результатам местных выборов 25 октября 2020 г. "Украинская Галицкая Партия" получила только 6 мандатов во Львовском областном совете. Для сравнения по итогам гонки: "Евросолидарность" завоевала 28 мандатов (30,8% голосов избирателей), "Слуга народа" — 9 мандатов (9,5% голосов), "Самопомощь" — 9 мандатов (8,7% голосов). Результат УГП и партии "За Майбутне" — чуть более проходного барьера в 5%. Что и позволило этим политсилам провести в облсовет по 6 депутатов.

Впрочем, сейчас, если зайти на партийный сайт УГП, складывается впечатление, что политсила находится в каком-то глубоком кризисе. Например, последняя новость там опубликована еще за месяц до войны, а именно — 25 января 2022 года. Это или не является очередным подтверждением, как активно живет (?) эта партия, "работает", "развивается", "помогает" военным, "занимается" волонтерской деятельностью и т.д.

И вот теперь УГП хочет завести в состав депутатов Львовского областного совета еще одного своего депутата-ноунейма, занимавшегося 1,5 года непонятно чем. В этой связи возникает логический вопрос, для чего все это делается именно сейчас.

Совершенно очевидно, что эта партия с определенными признаками фейковости и ее депутаты, наверное, таким образом решили показать львовскому политикуму свою способность "что-то делать" в самое сложное для страны время. Логика партийцев-угпистов здесь вполне ясна: война же все равно закончится рано или поздно, а после нее будут новые выборы.

Впрочем, как ярко показали результаты прошедших местных выборов, УГП можно де-факто отнести к неудачникам избирательной кампании-2020.

А самая известная работа УГП за время Великой войны фактически свелась к судебной жалобе за мандат. Однако, как следует из материалов из открытых источников, сама эта политсила выполнять обязательства суда не очень любит.

Ранее СМИ сообщали о конфликте с якобы нападением на офис УГП. Еще в прошлом году Франковский районный суд Львова удовлетворил иск львовского бизнесмена и бывшего депутата Львовского областного совета от "Европейской Солидарности" Григория Козловского и обязал УГП уплатить ему символический моральный ущерб — 30 копеек.

Григорий Козловский. Фото - prolviv.com

Как известно, Козловский подал в суд на УГП за ее пост в Facebook в феврале 2020 г. В публикации партия публично обвинила бизнесмена в якобы нападении на их офис в центре Львова из-за участия в мирной акции и раскрытия земельной аферы по строительству гостиницы по ул. Дорошенко, 2 во Львове.

"Обязать политическую партию "Украинская Галицкая Партия" в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу удалить публикацию "Нападение на офис УГП мы расцениваем как месть депутата ЛГС. Месть за то, что Украинская "Галицкая Партия" не побоялась назвать конкретные имена авторов земельной схемы на Дорошенко, 2 "опубликованную в социальной сети Facebook", – говорится в решении суда.

Франковский райсуд своим решением также обязал УГП опровергнуть эту ложную информацию и постановил взыскать с партии в пользу Козловского кроме 30 копеек морального вреда еще и 4624 гривны судебного сбора. Однако, по информации местных медиа, УГП это решение суда не выполнило.

К слову, к политическим "достижениям" УГП можно отнести и какую-то странную активность члена этой партии, нардепа из фракции "Голос" Натальи Пипы. Она периодически то устраивает политические разборки во Львове, то попадает в громкие языковые скандалы, то участвует в баталиях и трениях внутри "Голоса".

Учитывая все эти громкие истории и интриги при участии УГП у рядовых львовян возникает вполне справедливый вопрос: "Чем заслужили жители области таких возможных новых депутатов Львовского облсовета?". Пока этот вопрос до сих пор остается открытым.