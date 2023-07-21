У Львівську облраду намагаються потрапити фейкові політики

Представники УГП розв'язали жорстку війну за депутатський мандат

На Львівщині після певного затишшя, спричиненого повномасштабним вторгненням росії, знову загострюється політична боротьба. Так, окремі політики намагаються з усіх сил потрапити в обласну раду.

Зокрема, Центральна виборча комісія (ЦВК) задовольнила скаргу Львівської обласної організації політичної партії "Українська Галицька Партія" (УГП) на бездіяльність Львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо заміщення депутата Львівської обласної ради, який склав свої депутатські повноваження.

Так, ЦВК визнала протиправною і такою, що нібито порушує виборчі права громадян, бездіяльність Львівської обласної ТВК і зобов'язала її не пізніше 21 липня 2023 року прийняти рішення про обрання наступного за черговістю кандидата в депутати від УГП.

Нагадаємо, що за результатами місцевих виборів 25 жовтня 2020 р., "Українська Галицька Партія" отримала лише 6 мандатів у Львівській обласній раді. Для порівняння за підсумками перегонів: "Євросолідарність" виборола 28 мандатів (30,8% голосів виборців), "Слуга народу" — 9 мандатів (9,5% голосів), Самопоміч — 9 мандатів (8,7% голосів). Результат УГП та партії "За Майбутнє" — трохи більше за прохідний бар'єр в 5%. Що і дозволило цим політсилам провести в облраду по 6 депутатів.

Втім зараз, якщо зайти на партійний сайт УГП, справляється враження, що політсила перебуває у якійсь глибокій кризі. Наприклад, остання новина там опублікована ще за місяць до великої війни, а саме — 25 січня 2022 року. Це чи не є черговим підтвердженням, як активно живе (?) ця партія, "працює", "розвивається", "допомагає" військовим, "займається" волонтерською діяльністю тощо.

І от тепер УГП хоче завести у склад депутатів Львівської обласної ради ще одного свого депутата-ноунейма, який займався 1,5 року незрозуміло чим. У зв'язку з цим виникає логічне запитання, для чого все це робиться саме зараз.

Цілком очевидно, що ця партія з певними ознаками фейковості і її депутати напевно таким чином вирішили показати львівському політикуму свою здатність "щось робити" у найскладніший для країни час. Логіка партійців-угпістів тут цілком зрозуміла: війна ж все одно закінчиться рано чи пізно, а після неї будуть нові вибори.

Втім, як яскраво засвідчили результати минулих місцевих виборів, УГП можна де-факто віднести до невдах виборчої кампанії-2020.

А найвідоміша робота УГП за час великої війни фактично звелась до судової скарги за мандат. Проте, як випливає з матеріалів з відкритих джерел, сама ця політисила виконувати зобов’язання суду не дуже любить.

Раніше ЗМІ повідомляли про конфлікт із начебто нападом на офіс УГП. Ще минулого року Франківський районний суд Львова задовольнив позов львівського бізнесмена й колишнього депутата Львівської обласної ради від "Європейської Солідарності" Григорія Козловського та зобов'язав УГП сплатити йому символічну моральну шкоду — 30 копійок.

Григорій Козловський. Фото - prolviv.com

Як відомо, Козловський подав до суду на УГП за її пост у Facebook у лютому 2020 р. У публікації партія публічно звинуватила бізнесмена у нібито нападі на їхній офіс в центрі Львова через участь у мирній акції й розкриття земельної афери з будівництва готелю на вул. Дорошенка, 2 у Львові.

"Зобов'язати політичну партію Українська Галицька Партія протягом трьох днів з дня набрання рішенням суду законної сили видалити публікацію "Напад на офіс Української Галицької Партії ми розцінюємо як помсту депутата ЛМР. Помсту за те, що Українська Галицька Партія не побоялась назвати конкретні імена авторів земельної схеми на Дорошенка, 2" опубліковане у соціальній мережі Facebook", – йдеться у рішенні суду.

Франківський райсуд своїм рішенням також зобов'язав УГП спростувати цю неправдиву інформацію та постановив стягнути з партії на користь Козловського окрім 30 копійок моральної шкоди ще й 4624 гривні судового збору. Однак за інформацією місцевих медіа, УГП це рішення суду не виконала.

До слова, до політичних "досягнень" УГП можна віднести і якусь дивну активність членкині цієї партії, нардепки з фракції "Голос" Наталії Піпи. Вона періодично то влаштовує політичні розбірки у Львові, то втрапляє у гучні мовні скандали, то бере участь у баталіях і тертях всередині "Голосу".

З огляду на всі ці гучні історії та інтриги за участі УГП у пересічних львів'ян виникає цілком справедливе запитання: "Чим заслужили мешканці області таких можливих нових депутатів Львівської облради?". Наразі це питання до сих пір залишається відкритим.