Во Львове произошел взрыв в доме: под завалами могут быть люди (видео)

Считается, что произошел взрыв газа

Во Львове на улице Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме, после чего там вспыхнул пожар. На месте уже работают профильные службы.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем telegram-канале, взрывом были разрушены несущие стены, а под завалами могут находиться люди.

"В доме проживает 6 человек. 2 ребенка и 2 женщины – их повезли с ожогами в больницу. Состояние пострадавших не тяжелое", — написал он.

Вместе с тем он отметил, что судьба еще двух мужчин остается неизвестной. Вполне вероятно, что они могут оставаться под завалами. Поисковые работы продолжаются.

Согласно предварительной информации причина происшествия заключается во взрыве газа. Движение по улице Княгини Ольги от Сахарова до Владимира Великого по направлению к Научной перекрыто.

Как сообщалось ранее, россияне 23 декабря обстреляли Херсон, чем повредили критическую инфраструктуру. В частности сообщается о прорыве газопровода, а также пожаре в одной из больниц. При этом местные власти сообщают, что оккупанты прицельно били по жилым районам.