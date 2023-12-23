У Львові стався вибух у будинку: під завалами можуть бути люди (відео)

Вважається, що стався вибух газу

У Львові на вулиці Княгині Ольги стався вибух у приватному будинку, після чого спалахнула пожежа. На місці вже працюють профільні служби.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму telegram-каналі, вибухом були зруйновані несучі стіни, а під завалами можуть бути люди.

"У будинку проживає 6 осіб. 2 дитини та 2 жінки – їх повезли з опіками до лікарні. Стан постраждалих не тяжкий", — написав він.

Водночас він зазначив, що доля ще двох чоловіків залишається невідомою. Цілком можливо, що вони можуть залишатися під завалами. Пошукові роботи продовжуються.

Згідно з попередньою інформацією, причина інциденту полягає у вибуху газу. Рух вулицею Княгині Ольги від Сахарова до Володимира Великого у напрямку до Наукової перекрито.

Як повідомлялося раніше, росіяни 23 грудня обстріляли Херсон, чим пошкодили критичну інфраструктуру. Зокрема повідомляється про прорив газопроводу, а також пожежу в одній із лікарень. При цьому місцева влада повідомляє, що окупанти прицільно били по житлових районах.