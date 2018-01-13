Потрясающие снимки, которые показывают всю красоту афро-волос и привлекают к себе внимание.

Каждый человек красив, главное увидеть эту красоту. Супруги Regis и Kahran из творческой команды CreativeSoul создали серию великолепных портретов, которые приковывают к себе внимание и не отпускают. На этих потрясающих фото запечатлены девушки с удивительными причёсками, с которыми можно выходить на подиумы высокой моды. «Мы надеемся, что зрители увидят красоту и афро-волос, и люди всего мира будут уважительно относиться к уникальным различиям и ценить внутреннюю красоту», - заявили авторы проекта, рассказывая о своей работе.