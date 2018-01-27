Фотограф Наира Оганесян реализовала фотопроект, в котором показала, насколько красивыми бывают дети у родителей разных национальностей.

Фотограф Наира Оганесян реализовала фотопроект, в котором показала, насколько красивыми бывают дети у родителей разных национальностей. «Мне всегда нравились детки, у которых смешанная кровь. Чаще всего они очень привлекательные, так как берут от той или иной нации самое лучшее, - рассказывает она. - Я долго вынашивала идею создания такого фотопроекта, и вот однажды я написала в одну из родительских групп, что ищу разнонациональных детей. И была очень удивлена, когда откликнулось более 200 родителей». По ее словам, ей пришлось очень сложно во время отбора, так как хотелось взять всех ребятишек. «Но я остановила свой выбор на детях в возрасте 6-9 лет, так как они хотя бы могут минуту просидеть на стуле не двигаясь», — улыбнулась фотограф. Предлагаем и вам оценить этот фотопроект под названием «Красота смешанных кровей».