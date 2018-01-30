Простатит может возникнуть у мужчин любого возраста, болезнь случается как у молодых мужчин, так и у мужчин в возрасте.

Возникло легкое затруднение при мочеиспускании? Появились проблемы с эрекцией? Это простатит. Простатит – воспаление предстательной железы. Факты. №1. Бывают случаи, когда простатит никак себя не проявляет. №2. Всего лишь 5 - 10 % всех случаев заболеваний вызываются бактериальной инфекцией. №3. Воспаление предстательной железы не является причиной заболевания раком. Каковы другие симптомы и кто в группе риска - читайте далее.