Шокирующий проект "Красивое тело" о совершенстве женской фигуры.

Беременность и рождение ребенка изменяет тело женщины. Как велико число женщин, которые стыдятся и страдают из-за произошедших изменений. А тем временем в СМИ пестрят фотографиями и новостями о том, как быстро "вернулась к норме" та или другая знаменитость. Женщинам навязывают искаженные представления об их теле. Фотопроект американки Джейд Билл "A Beautiful Body project" ("Проект Красивое Тело") призван изменить отношение к материнскому телу по всему миру, пересмотреть стандарты женской красоты в культуре общественности. "Линии на вашем теле, шрамы, растяжки, округлости - они все прекрасны. Избавьтесь от фильтра, сквозь который вас заставляют смотреть. Взгляните на себя не глазами, а сердцем. Вы полюбите, то, что увидите" - уверена Джейд Билл.