Дети, запечатлённые на этих старых фотографиях, показывают нам сходства и различия между их временем и нашим.

Дети, запечатлённые на этих старых фотографиях, показывают нам сходства и различия между их временем и нашим. Различия заставляют нас задуматься о том, что жизнь маленьких детей того времени походила на жизнь взрослых: они были одеты так же, как взрослые, а если было необходимо, то зарабатывали деньги, чтобы помочь своей семье. Но сходство вызовет улыбку на вашем лице, улыбку, которая отражается на лицах детей играющих с друзьями, любимой игрушкой или домашним животным.