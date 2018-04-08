Вспомните, какие сильные эмоции вы испытывали, натыкаясь на фотографии, о существовании которых даже не подозревали.

Вспомните, какие сильные эмоции вы испытывали, натыкаясь на фотографии, о существовании которых даже не подозревали. А с каким трепетом разбирали снимки из семейного альбома, полные милых сердцу воспоминаний. Жительница Филиппин, внимательная и любящая жена и мама, решила заранее сделать своей семье приятный сюрприз: вот уже несколько лет она тайно фотографирует своего мужа и дочь со спины, когда они идут вместе. За это время женщина успела сделать уже 16 фото, на которых видно, как подрастает ее малышка.