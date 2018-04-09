Принято считать, что свадьба – это самое волнующее событие в жизни для двух любящих людей, решивших соединить свои сердца навсегда.

Принято считать, что свадьба – это самое волнующее событие в жизни для двух любящих людей, решивших соединить свои сердца навсегда. А напрасно, ведь ещё более волнительным и трогательным этот день является для родителей жениха и невесты. Мамы делают вид, что увлечены хлопотами и украдкой смахивают накатившуюся слезинку, а вот эмоции тех, кто никогда не плачет, забыть невозможно. Да, папы женихов видят в сыне своё продолжение и с гордостью и глазами на мокром месте принимают поздравления, ну а папы невест в этот день отдают другому мужчине ту, кто ещё недавно помещался у них в ладошках, кого можно было носить на шее и защищать от мамы за плохие отметки… И если у вас под рукой нет носового платка, то поскорее за ним бегите, ведь без слёз дочитать этот пост до конца вы просто не сможете!