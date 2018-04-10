Фотограф очень откровенно рассказала о материнстве и кормлении грудью.

Анна Огри-Блумер – фотограф из Нью-Йорка, которая недавно познала радость материнства. Девушка родила дочь Вайолет и на протяжении 2,5 лет документировала их первые с ней шаги. Анна посредством снимков откровенно рассказала о всех трудностях и радостях, с которыми ей пришлось столкнуться в первые годы жизни дочери. Фотопроект "Обратная сторона" призван показать испытания, с которыми сталкиваются новоиспеченные матери (кормление, лактация и ее последствия), а также нерушимую связь между ребенком и матерью, которая помогает справиться им с данными сложностями.