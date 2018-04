Их точно ждет актерская жизнь!

Ты точно смотрел такие хиты кино-индустрии, как "Ла-Ла Ленд", "Волк с Уолл-Стрит" и "Леди-берд". Все эти фильмы в свое время были номинированы на "Оскар" и представлены во всех уголках мира. Они не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. И некоторые по этому поводу решил покреативить. Одна американская семейка завела в Instagram аккаунт под названием Do not Call Me Oscar и публикует там свои версии фильмов, в которых главные роли играют дети. Люкс ФМ в восторге от подобных видоизменений и совсем не против дать им настоящего Оскара. А что скажешь ты?