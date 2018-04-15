Эти фотографии мама двоих детей Никки Смит опубликовала на своей странице в Facebook.

В наше время присутствие мужа в родильном зале во время родов является обычной практикой, хотя для многих это до сих пор является дикостью. Но одна пара вывела эту и без того сомнительную практику на новый уровень — в рождении ребёнка им помогала их 12-летняя дочь. Девочка буквально своими руками помогла вытащить ребёнка из мамы. А теперь попробуйте представить, что при этом испытывала девочка. Да что тут представлять, есть же фотографии. Эти фотографии мама двоих детей Никки Смит опубликовала на своей странице в Facebook. Здесь вы можете видеть, как её 12-летняя дочь Джеси готовится к рождению младшего брата.