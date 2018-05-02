Каждый родитель с непередаваемым трепетом в первый раз берет на руки своего новорожденного малыша.

Каждый родитель с непередаваемым трепетом в первый раз берет на руки своего новорожденного малыша. С появлением ребенка в жизни начинается череда моментов, которые будут происходить впервые: первый плач, первая улыбка, первый шаг.... И это бесконечный ряд эпизодов, которые хорошо бы запечатлеть на фото или в видео. Сегодняшний пост посвящен самым маленьким деткам. Вы можете посмотреть творческие фотографии младенцев, проникнуться нежностью и почерпнуть идеи для съемки.