Канадский фотограф Шон ван Дел ведет проект the Drawing Hope.

Канадский фотограф Шон ван Дел ведет проект the Drawing Hope. Он берет рисунки детей, мечтающих о выздоровлении, и создает по ним волшебные фотографии с авторами в главных ролях. Шон считает, что это дает больному ребенку и его семье чуть больше сил на борьбу за жизнь. Снимки он продает, а вырученные средства передает своим юным героям. Фотограф призывает их никогда не терять надежду. Ведь всё в этом мире возможно. И мы согласны с этим утверждением.