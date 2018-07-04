Молодая мама доказала, что материнство не такой уж и легкий труд!

Молодая мама доказала, что материнство не такой уж и легкий труд! "— Я так устаю за целый день! — Но ты не делаешь ничего, всего лишь смотришь за своим ребенком!" Такой диалог произошел однажды у молодой мамы, Юлии Скоробогатовой и ее другом, когда она жаловалась ему на то, что не успевает отдыхать. "Конечно, в каком-то роде мой друг прав: мне не приходится просыпаться засветло и 5 дней в неделю мчаться на другой конец Москвы в вагоне метро, забитом людьми, как консервная банка сардинами, — говорит Юлия, — и не не надо сидеть душном офисе, трястись над бумагами, волноваться над отчетами и выполнять указания руководителя. Да, я свободна, я сижу дома и ничего не делаю, какая радость! Возможно, я просто устала от однообразия. Все мои дни похожи один на другой, как близнецы. Я узнала, что такое видеть мужа днем только по выходным, потому что во все прочие дни мы видимся лишь утром, когда просыпаемся, и вечером, когда ложимся спать". Чтобы показать, что такое быть мамой в декретном отпуске, Юлия вооружилась палкой для селфи и начала вести "прямой репортаж с места событий".