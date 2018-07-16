Итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) два года провела, путешествуя по всему миру, и фотографируя детей из разных стран.

Итальянский фотограф Габриэле Галимберти (Gabriele Galimberti) два года провела, путешествуя по всему миру, и фотографируя детей из разных стран. Ее проект «история игрушек» демонстрирует, во что играют дети по всему миру. Фото отображают огромные различия между детьми разных стран и теми сокровищами, которыми они обладают. И пусть у кого-то это целый парк игрушечных авто, а у других всего несколько недорогих предметов, каждый ребенок излучает радость и гордость, хвастаясь своими вещами. Портретные фото Габриэле одновременно улавливают различие социального положения детей в разных странах и их индивидуальные предпочтения. Все портреты опубликованы в книге, вышедшей под названием «История игрушек», и за ними прячутся десятки личных историй.