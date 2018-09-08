Эксперты подсказали, в каких травах нельзя купать новорожденного

Не все травы могут подойти для купания ребенка. Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного.

С осторожностью надо относиться к таким травам:

1. полынь;

2. туя;

3. ракитника;

4. пижмы;

5. адонис;

6. аир обыкновенный;

7. пижма;

8. ракитник;

9. чистотел;

10. цитрусовые.

Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие. Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.

К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.