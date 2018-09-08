Жизнь, Мама и ребенок https://telegraf.com.ua/mama-i-rebenok/4464614-ekspertyi-podskazali-v-kakih-travah-nelzya-kupat-novorozhdennogo.html
Эксперты подсказали, в каких травах нельзя купать новорожденного
17:10 Сегодня Телеграф
Заботливые родители заранее покупают травы для купания новорожденного малыша.
Не все травы могут подойти для купания ребенка. Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного.
С осторожностью надо относиться к таким травам:
1. полынь;
2. туя;
3. ракитника;
4. пижмы;
5. адонис;
6. аир обыкновенный;
7. пижма;
8. ракитник;
9. чистотел;
10. цитрусовые.
Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие. Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.
К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.
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