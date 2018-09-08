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Эксперты подсказали, в каких травах нельзя купать новорожденного

Ребенок
17:10 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: econet.ru

Заботливые родители заранее покупают травы для купания новорожденного малыша.

Не все травы могут подойти для купания ребенка. Существуют травы, которые являются лекарственными, но они противопоказаны для купания новорожденного.

С осторожностью надо относиться к таким травам:

1. полынь;

2. туя;

3. ракитника;

4. пижмы;

5. адонис;

6. аир обыкновенный;

7. пижма;

8. ракитник;

9. чистотел;

10. цитрусовые.

Лучше всего купать малыша в таких травах, как череда, ромашка, крапива, кора дуба, зверобой, лаванда, мята, валериана и другие. Однако перед применением трав проконсультироваться с врачом.

К тому же, купать малыша нужно только после того, как заживет пупочная ранка. И не всегда нужно использовать травы для ванночки.

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Все по теме:

Валериана, Зверобой, Кора дуба, Крапива, Купания, купания новорожденного, Лаванда, Малыш, Мята, Ребенок, Ромашка, Травы, Череда.
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