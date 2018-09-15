Практически все люди без исключения мечтают о славе, кто-то жаждет внимания, кто-то денег, а еще кто-то того и другого.

Практически все люди без исключения мечтают о славе, кто-то жаждет внимания, кто-то денег, а еще кто-то того и другого. Часто мы стараемся прославиться всеми доступными способами, но, как показывает практика, иногда одних только талантов недостаточно. Один из самых простых путей доступен людям с незаурядной внешностью, не зря ведь говорят, что встречают по одежке (то есть по лицу). Так, в 2016 году, сам того не ожидая, обычный австралийский паренек Уильям Франклин-Миллер получил неофициальное звание самого красивого мальчика планеты и обрел всемирную славу. Как так вышло? Помогла, как это часто бывает, обыкновенная случайность.