Главные типы родителей и как они влияют на воспитание малыша

Авторитетные родители имеют высокие показатели и в любви, и в контроле своих детей. Ребенок получает понятные установки и высоко ценится родителями. Благодаря дисциплине он чувствует себя в безопасности и без страха растет в любви родителей.

Снисходительные родители имеют высокую степень любви к ребенку, но низкую степень контроля. Ведь дисциплинирование может отдалить их от ребенка, поэтому такой тип родителей позволяет ему слишком много. И такое отношение вызывает в ребенке чувство незащищенности.

Авторитарные родители сильные в контроле, но слабые в любви. Их ребенок должен в своей жизни все делать так, как они этого хотят. Но такое воспитание сам ребенок воспринимает как то, что родители настроены против него, и начинает восставать против них.

Небрежные родители имеют низкие показатели и в любви, и в контроле. Они думают и заботятся только о себе. Ребенок чувствует себя забытым и заброшенным, не может доверять родителям и остается без управления.