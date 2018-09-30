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Главные типы родителей и как они влияют на воспитание малыша

Родители
14:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

По словам специалистов, существует четыре распространенные типы родителей, каждому из которых присуща определенная манера воспитания детей.

Авторитетные родители имеют высокие показатели и в любви, и в контроле своих детей. Ребенок получает понятные установки и высоко ценится родителями. Благодаря дисциплине он чувствует себя в безопасности и без страха растет в любви родителей.

Снисходительные родители имеют высокую степень любви к ребенку, но низкую степень контроля. Ведь дисциплинирование может отдалить их от ребенка, поэтому такой тип родителей позволяет ему слишком много. И такое отношение вызывает в ребенке чувство незащищенности.

Авторитарные родители сильные в контроле, но слабые в любви. Их ребенок должен в своей жизни все делать так, как они этого хотят. Но такое воспитание сам ребенок воспринимает как то, что родители настроены против него, и начинает восставать против них.

Небрежные родители имеют низкие показатели и в любви, и в контроле. Они думают и заботятся только о себе. Ребенок чувствует себя забытым и заброшенным, не может доверять родителям и остается без управления.

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Воспитание, Дети, Ребенок, Родители, Типы родителей.
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