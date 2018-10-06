Чувственные фотографии мам и их детей, любовь которых не имеет границ.

Чувственные фотографии мам и их детей, любовь которых не имеет границ. Фотограф Паскаль Маннаертс вот уже 10 лет ездит по миру, снимая различные уголки нашей планеты. Его работы публиковались в крупнейших изданиях мира, например, National Geographic, BBC, Geo, The Guardian, Lonely planet. За время своих путешествий он собрал серию фотографий, где запечатлена особая связь матерей и их детей. Подборка получилась такой искренней, живой и необычной!