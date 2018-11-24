Мама показала, что значит растить троих сыновей (Фото) Сара Истер (Sara Easter) - профессиональный фотограф из Арлингтона, штат Техас, специализируется на семейных фотосессиях. Ради удовольствия Сара снимает троих своих сыновей (4, 7 и 9 лет). "Пока что сыновья невосприимчивы к тому, что я их снимаю, — поделилась фотограф. - Я фотографирую их каждый день, и они практически не замечают этого. Так делают все мамы». «Я начала фотографировать моих мальчиков по той же причине, что и все родители. Я просто хотела запомнить, какими они были».