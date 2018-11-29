Восхитительные семейные портреты (Фото)

Перед вами трогательный сборник фотографий семей, где запечатлены сразу несколько поколений. Некоторым детям посчастливилось застать в здравии своих прабабушек и прадедушек. Они напомнят нам о том, что в мире нет ничего важнее семьи и что мы должны заботиться о своих близких.