Известные мамы, чья фигура восстановилась после рождения ребенка

Мы узнали секреты тех знаменитостей, которые сбросили вес после беременности.

Беременность приносит много эмоций, таких как радость, волнение, счастье и грусть, а также борьбу с лишним весом после беременности. Будучи знаменитостью, еще важнее вернуться в форму. Они также стали источником вдохновения для многих будущих мам.

1. Дженнифер Лопез

Джей Ло всегда была одной из самых сильных знаменитостей, но даже она не смогла оставаться в форме после беременности. Но она взяла дело в свои руки и первые начальные месяцы она начала с легких тренировок. Позже она начала тренировку, которая включала 6-километровую пробежку и плавание.

2. Хэлли Берри

Хэлли Берри набрала 15 кг со своей девочкой, но она была непреклонна в том, чтобы вернуть свою фигуру. Она употребляла небольшие порции еды каждые несколько часов и избегала соленой и жареной пищи. Блюда включали домашние супы или рыбу с листовой зеленью, такой как капуста или шпинат и коричневый рис.

3. Алессандра Амбросио

Употребляя крошечные порции, коричневый рис вместо белого, и много салатов, эта модель Victoria Secret смогла похудеть. Она потеряла 20 кг всего за 3 месяца после родов.

4. Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри потеряла по меньшей мере 31 кг после рождения своих близнецов. Предполагая, что часть этого веса была действительно вызвана удержанием воды, ошеломляющая потеря Кэри не только здоровая; это действительно выполнимо. 1 кг в неделю, 5 кг в месяц — это безопасно, и вы можете делать это, не голодая.

5. Джессика Альба

Джессика Альба получила набрала 15 кг. Тем не менее, с тяжелой работой, она получила кубики на прессе и отличную фигуру. На первом этапе она проводила 20-минутные тренировки, которые укрепили основные мышцы. Позже она начала выполнять упражнения, которые помогли ей быстро похудеть.

6. Бейонсе

Будучи матерью 3-х детей, Бейонсе демонстрирует свое горячее тело на сцене. Она одна из тех знаменитостей, которая пользуется своим телом после беременности, но по-прежнему поддерживает себя в форме. Ее секрет потери веса повсеместно признан мамами. Она сказала "Я потеряла большую часть своего веса от грудного вскармливания, и я призываю женщин кормить грудью; это так хорошо для ребенка и хорошо для вас".

7. Риз Уизерспун

У нас есть основания полагать, что Риз Уизерспун на самом деле не стареет. Она является матерью 3-х детей, и каждый раз после беременности она снова возвращается в форму. Но даже она признает, что со своим третьим ребенком у нее были проблемы с весом. Она выбрала здоровое питание, йогу, походы и танцы.

8. Хайди Клум

Хайди Клум получил 15 кг с сыном Генри и ошеломила всех своим великолепным телом. Ее тренер говорит: "Хайди знала, чего она хочет добиться", и она это сделала. Она выбрала тренировки на гребных тренажерах, которые оказались лучше, чем беговая дорожка. Наряду с этим она урезала алкоголь, белый хлеб, некоторые крахмальные углеводы, определенные фрукты и нездоровые насыщенные и транс-жиры, вместо этого подсела на брокколи и цветную капусту, лосось, курицу, орехи, грибы, яичные белки, бобы и многое другое.

9. Ким Кардашьян

Мать 3 детей, Ким Кардашьян, потеряла 31 кг после беременности. Они придерживалась диеты Аткинса, которая в основном касается контроля порций и урезания углеводов, которая в конечном итоге помогла ей сбросить вес. Это стимулирует потребление здорового жира и клетчатки.

10. Джессика Симпсон

Из-за увеличения веса после беременности Джессика Симпсон стала предметом шуток среди многих ток-шоу и таблоидов. Но она не поддавалась на провокации и похудела. Она пролила свой секрет: 3 раза в неделю тренировки и много прогулок. "Я пыталась сделать от 8 000 до 10 000 шагов в день".

11. Дженнифер Гарнер