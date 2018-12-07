Жена Джорджа Клуни показала лица своих подросших детишек

Амаль Клуни порадовала фотографов появлением своих детей на публике.

Жена голливудской звезды Джорджа Клуни Амаль, которая в роскошном платье нежно поздравила мужа с наградой, попала в объективы папарацци вместе с подросшими двойняшками. Журналисты подловили Амаль, когда она покидала отель в Нью-Йорке.

На руках известный адвокат держала годовалых Эллу и Александра. Дети знаменитой пары вели себя спокойно, лишь иногда маленький Александр жмурился, видимо, его ослепляли вспышки фотокамер. Элла, же, в свою очередь, была занята игрушечным мишкой, которого держала в руках.

Сама Амаль, которая до этого времени вместе с мужем прятали сына и дочь от посторонних глаз, улыбалась фотографам и была непринужденной. Судя по всему, чета Клуни решила, что пришло время приучать детей с самого юного возраста ко всеобщему вниманию.

Напомним, что 6 июня 2017 года Амаль Клуни подарила своему мужу Джорджу Клуни первенцев. У пары родились двойняшки – дочь и сын.

К слову, поговаривают, что Джордж и Амаль Клуни предложили стать крестными родителями ребенка принца Гарри и Меган Маркл, который появится на свет уже весной следующего года.