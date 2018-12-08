Вместо холста - сказочные персонажи и животные на лицах детей (Фото)

Кристи Льюис- новозеландская художница, которая основала студию дизайна Dayzy Design. Её работы имеют одну отличительную особенность, художница рисует на лицах детей и делает это очень профессионально. Дети с радостью приходят к Кристи, ведь это так здорово перевоплотиться в какую-нибудь зверюшку. Главными моделями художницы являются её собственные дети. Мать использует лица своих дочерей в качестве холста, превращая их в сказочных персонажей и животных: от жирафа до супергероя. Семилетняя Кайра и пятилетняя Мэдди готовы сидеть часами, ожидая, кем они станут в этот раз.