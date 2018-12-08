Скачать
Суббота, 08.12.2018
Вместо холста - сказочные персонажи и животные на лицах детей (Фото)
1 / 20

Вместо холста - сказочные персонажи и животные на лицах детей (Фото)

Кристи Льюис- новозеландская художница, которая основала студию дизайна Dayzy Design. Её работы имеют одну отличительную особенность, художница рисует на лицах детей и делает это очень профессионально. Дети с радостью приходят к Кристи, ведь это так здорово перевоплотиться в какую-нибудь зверюшку. Главными моделями художницы являются её собственные дети. Мать использует лица своих дочерей в качестве холста, превращая их в сказочных персонажей и животных: от жирафа до супергероя. Семилетняя Кайра и пятилетняя Мэдди готовы сидеть часами, ожидая, кем они станут в этот раз.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Фото, Снимки, Рисунки, Холст, Кристи Льюис, детские лица.
13:41 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь