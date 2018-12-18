День святого Николая 2018: почему детям стоит писать письма с желаниями святому Чудотворцу

По словам священника, когда ребенок пишет письмо, "это дает ему больше веры в то, что это чудо может произойти".

Традиция детей писать письма с пожеланиями Святому Николаю, распространенная на Западе, стала популярной и в Украине. Священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль рассказал об отношении церкви к данному обычаю.

"При каждой общине, церкви, приходе обычно действует воскресная школа, где священник рассказывает детям о богослужении, о праздниках. Также это и у нас есть в Святониколаевском храме. Дети там тоже пишут письма, в которых они говорят о своих пожеланиях. Когда они все записывают, это хорошо откладывается в памяти. Когда человек что-то скажет — сегодня сказал, завтра забыл. А если записываешь — откладывается", — рассказал он.

По словам священника, когда ребенок пишет письма, "это дает ему больше веры в то, что это чудо может произойти".

"И чудо может произойти, поскольку Святой Николай — реальный человек, он помогал и до сих пор помогает. Свидетельством этого является множество чудес по его молитвам. Эти письма нужно писать, потому что они помогают больше поверить. Поэтому мы тоже в воскресной школе призываем, дети пишут", — сообщил он.

Гуль также отметил, что данный праздник вдохновляет людей на добрые дела:

"В этот день особенно ждут дети, потому что 18 декабря вечером Святой Николай ходит от дома к дому и послушным детям раздает подарки. Но не проходит праздник и мимо взрослых, потому что он возвращает нас в детство, убеждает нас, что делать добрые дела всегда актуально, добавляет немного любви в мире, где мы часто видим агрессию и пренебрежение".