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Среда, 19.12.2018
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Мамы и дочки: поразительная красота в поколении

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Мамы и дочки: поразительная красота в поколении
15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагает вам взглянуть на звездных красавиц и их замечательных матерей, которые с годами становятся только лучше.

Мамы способны творить чудеса. Их любовь и поддержка помогают детям достичь любых высот и воплотить в жизнь самые смелые мечты. Так случилось и у этих девочек. Сегодня мы знаем их как всемирно известных моделей, а еще недавно они были маленькими дочками, в которых очень верили их мамы.

Ева Лонгория

Ева Лонгория на свою очаровательную маму Эллу не очень похожа. В одном из интервью Ева призналась, что в детстве думала, что ее удочерили!

Блейк Лайвли

Теперь мы знаем, в кого Блейк Лайвли выросла такой эффектной блондинкой — рядом с мамой Элейн она смотрится словно рядом со старшей сестрой.

Кейт Бланшетт

Говорят, что если хотите узнать, какой будет ваша жена через 25 лет — посмотрите на ее маму. Нам кажется, что в случае с Кейт Бланшетт это правило работает на сто процентов — она очень похожа на свою маму Джун. К слову, в прошлом Джун Бланшетт была школьной учительницей.

Хайден Паннетьери

Мама актрисы Хайден Паннетьери — настоящая светская львица. Лэсли Паннетьери раньше тоже снималась в сериалах, а теперь делает пластические операции, ходит на вечеринки и часто сопровождает свою дочь.

Кейт Мосс

Кейт Мосс очень благодарна своей маме Линде за то, что она одна растила ее с сестрой, стараясь обеспечить дочерей так, чтобы они ни в чем не чувствовали недостатка.

Сальма Хайек

Сальма Хайек такая же яркая красавица, как и ее мама Диана Хеменес Медина, оперная певица испанского происхождения.

Селена Гомес

Селена Гомес — просто копия своей мамы Мэнди. Сама Мэнди — театральная актриса, и именно она сыграла решающую роль в становлении дочери в начале ее карьеры. Мама Селены звездой не стала, поэтому очень хотела, чтобы это удалось ее дочке.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес часто называют девушкой без возраста: звезде 48 лет, но больше 35 ей никто не дает. И дело не только в бьюти-хитростях, секрет вечной молодости актрисы - прекрасная генетика. Только взгляните, как выглядит мама знаменитости, и сомнений не останется.

Кейт Хадсон

Сходство Кейт Хадсон и Голди Хоун настолько очевидно окружающим, что нередко мать и дочь попросту путают. Живая мимика, непосредственность и обаяние ни у кого не оставляют сомнений в родственной связи двух актрис. Неугасающий оптимизм и харизма, доставшиеся от неподражаемой Голди Хоун, помогли Хадсон добиться успеха в комедийном амплуа. Сравнение со знаменитой мамой ничуть не расстраивает молодую звезду – напротив, Кейт гордится своим звездным родством.

Гвинет Пэлтроу

Голливудскую красавицу Гвинет Пэлтроу нельзя назвать копией матери, актрисы Блайт Даннер. Лишь неуловимый шарм, лучезарный взгляд, улыбка, аристократический шик выдают фамильное родство этих великолепных актрис.

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Молодость, Красота, Родители, Знаменитости, Старость, Сходство, Дочки.
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