Порадовали папу: забавная фотосессия матери и дочери-фотографа (Фото) "Вы когда-нибудь говорили своей маме «прикуси губу, чтобы было сексуально?"", — спросила фотограф Саманта Бишоп (Samantha Bishop). Недавно она устроила смешную фотосессию с участием своей мамы, которая хотела подарить эти снимки в качестве рождественского подарка своему мужу. Там была ванна, пряжа, и там был взрослый мужчина, улыбающийся, как школьник. К счастью, Саманта запечатлела все это.