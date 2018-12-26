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Среда, 26.12.2018
Порадовали папу: забавная фотосессия матери и дочери-фотографа (Фото)
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Порадовали папу: забавная фотосессия матери и дочери-фотографа (Фото)

"Вы когда-нибудь говорили своей маме «прикуси губу, чтобы было сексуально?"", — спросила фотограф Саманта Бишоп (Samantha Bishop). Недавно она устроила смешную фотосессию с участием своей мамы, которая хотела подарить эти снимки в качестве рождественского подарка своему мужу. Там была ванна, пряжа, и там был взрослый мужчина, улыбающийся, как школьник. К счастью, Саманта запечатлела все это.
4tololo.ru
Фото: 4tololo.ru
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