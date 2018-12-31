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Вторник, 01.01.2019
Ожидания и реальность: новогодняя фотосессия с ребенком
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Ожидания и реальность: новогодняя фотосессия с ребенком

Если у вас есть дети, наверняка в этот Новый год не обойдется без традиционной праздничной фотосессии. Они так быстро растут — хочется оставить что-то на память. Не знаете, с чего начать? Не волнуйтесь, в интернете полным-полно вдохновляющих фотографий, попробуйте воссоздать, и все! Довольно просто, не так ли? Что ж, совсем не просто. Эти родительские провалы во время новогодних фотосессий с детьми повеселят вас и наверняка настроят на нужный лад. Самое главное — не нервничать и позволить ребенку быть настолько непосредственным, насколько это возможно. В этом вся суть!
Фото: pixabay.com
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23:43 Пн, 31 Декабрь 2018 Телеграф
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