Ожидания и реальность: новогодняя фотосессия с ребенком Если у вас есть дети, наверняка в этот Новый год не обойдется без традиционной праздничной фотосессии. Они так быстро растут — хочется оставить что-то на память. Не знаете, с чего начать? Не волнуйтесь, в интернете полным-полно вдохновляющих фотографий, попробуйте воссоздать, и все! Довольно просто, не так ли? Что ж, совсем не просто. Эти родительские провалы во время новогодних фотосессий с детьми повеселят вас и наверняка настроят на нужный лад. Самое главное — не нервничать и позволить ребенку быть настолько непосредственным, насколько это возможно. В этом вся суть!