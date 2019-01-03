В новогодние праздники дети особенно хотят получить желанные подарки (Фото) Рождественские и новогодние пожелания у всех разные, особенно пожелания в разных странах мира. В нашей подборке дети из разных стран рисуют то, что хотели бы получить в Рождество или Новый год.