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Пятница, 04.01.2019
Когда повезло родиться в Украине: 10 худших стран для материнства (Фото)
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Когда повезло родиться в Украине: 10 худших стран для материнства (Фото)

Международная неправительственная организация "Спасите детей" ("Save the Children") подготовила ежегодный доклад (Mothers’ Index) о странах, где матери испытывают самые большие трудности. При создании рейтинга были взяты во внимание следующие критерии: здоровье женщин, здоровье детей, уровень обучения детей, экономическое благосостояние и участие женщин в органах власти. В докладе описана ситуация матерей в 179 странах мира.
fullpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Беременность, Женщина, Страны, Рождение, Худшие страны для материнства.
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