Когда повезло родиться в Украине: 10 худших стран для материнства (Фото)

Международная неправительственная организация "Спасите детей" ("Save the Children") подготовила ежегодный доклад (Mothers’ Index) о странах, где матери испытывают самые большие трудности. При создании рейтинга были взяты во внимание следующие критерии: здоровье женщин, здоровье детей, уровень обучения детей, экономическое благосостояние и участие женщин в органах власти. В докладе описана ситуация матерей в 179 странах мира.